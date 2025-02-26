Юрист Яковлева научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов

Возможность обмена старых долларов на рубли или отказ в такой операции — это решение, которое принимает каждый банк в индивидуальном порядке, сообщила в беседе с агентством «Прайм» Мария Яковлева, руководитель юридической группы «Яковлев и партнеры».

По словам собеседницы журналистов, прежде чем обменивать валюту, необходимо ознакомиться с условиями ее приема. В России, в отличие от США, доллар не является официальным платежным средством. Банки и торговые точки принимают только рубли, и то не все купюры.

«Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот», — отмечает Яковлева.

Если банк не принимает или не обменивает старые долларовые банкноты, то можно потребовать от руководства банка официальное объяснение причин отказа. Также можно подать жалобу в контролирующие и регулирующие органы, такие как Центробанк РФ или Роспотребнадзор, как пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что у владельцев старых долларов в РФ начались проблемы с обменом. Все это происходит на фоне новостей о переговорах между Россией и США, прошедших в Эр-Рияде. Курс доллара упал до отметки 85 руб., что является минимальным значением с июня 2024 года.