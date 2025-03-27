Юрист Кваша назвал ограничения, накладываемые на человека банкротством

Центробанк РФ ведет активную борьбу с закредитованностью населения. У ряда граждан РФ долговая нагрузка может превышать половину от всех ежемесячных платежей, что нередко приводит людей к краху. Юрист Дмитрий Кваша пояснил, какие нюансы имеются при оформлении банкротства физическими лицами и какие ограничения на человека накладывает указанная процедура. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, при процедуре банкротства у человека списываются почти все долги, кроме алиментов и долгов в связи с причинением вреда жизни и здоровью человека.

Юрист пояснил, что при наличии у человека имущества, которое регистрируется, вроде автомобиля, дачи, квартиры и это не единственное жилье, то оно будет изъято и реализовано на торгах, чтобы рассчитаться с кредиторами. К тому же в процессе оформления процедуры банкротства человек не может распоряжаться своими доходами в полной мере. Более того, в указанный период станет выделяться исключительно прожиточный минимум на человека, а при наличии иждивенцев — еще и на них.

По его мнению, оформлять процедуру банкротства необходимо максимально прозрачно и честно, иначе существует шанс попасть под статью о мошенничестве.

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