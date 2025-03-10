Юрист объяснил, кто и при каких условиях может списать долги в 2025 году

Задолженность россиян перед банками на 1 июля 2024 года превысила 36 триллионов рублей. В долговом состоянии живут многие граждане страны, но некоторые из них не способны вернуть денежные средства. В таком случае есть возможность списать долги, о том кто и как может это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что есть несколько видов долгов: личные, например, кредит, либо задолженность по различного рода платежам в виде налоговых сборов.

«Ко второму типу относится также задолженность по каким-либо бизнес-мероприятиям, то есть по договору поставки, выполнения работ и так далее. В любом случае, есть два варианта: первый — задолженность признается самим человеком, он говорит, что его доходы не позволяют своевременно расплатиться с кредиторами, и обращается за процедурой банкротства, а второй — кредитор видит, что человек или организация не исполняет свои обязанности по уплате, и подает заявление в суд», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день, по словам эксперта, запустить процедуру банкротства должник может лично через МФЦ, однако есть ограничение по сумме — 1 миллион рублей. Кроме того, внесудебное банкротство доступно лишь в том случае, если у должника нет имущества, которым можно погасить задолженность.

«Если человек заявляет о своей неплатежеспособности, суд рассматривает и устанавливает этот факт. Если есть решение суда о признании определенной задолженности, начинается исполнительное производство в службе судебных приставов», — пояснил юрист.

В случае, если по итогам проверки оказывается, что у должника нет ни имущества, ни доходов, исполнительное производство прекращается на основании статьи о невозможности взыскания, но это не является списанием долгов.

«Это прекращение исполнительного производства, и оно также имеет некоторые особенности, о которых необходимо знать. Например, если после признания гражданина или организации банкротом его финансовое положение значительно улучшится и это станет известно кредитору, он вправе вновь обратиться в суд об отмене решения суда о признании должника — физического лица или организации — банкротом. Тогда взыскание долга возобновится», — заключил Капштык.

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