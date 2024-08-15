Юрист Кваша пояснил, к чему приведут подорожавшие ипотечные кредиты в России

По словам юриста Дмитрия Кваши, увеличение процентных ставок по жилищным кредитам из-за завершения неадресной льготной ипотечной программы и роста ключевой ставки Банка России в будущем может привести к волне банкротств россиян, которые отягощены ипотекой. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что также усугубляется данная ситуация и различными предложениями от застройщиков по обходу высоких процентов по ипотеке. Часть жителей РФ все равно продолжит брать кредиты.

По мнению юриста, ставки по ипотеке и потребительским кредитам вообще сегодня у нас близки к 20 % и превышают эту цифру, поэтому в дальнейшем это скажется на волне банкротств, отягощенных ипотекой.

Он отметил, что отдельную опасность в данной ситуации представляют предложения застройщиков по покупке жилья в ипотеку под нулевой либо сниженный процент на некоторый период времени. Подобные способы обхода высокой ключевой ставки являются большой ловушкой.

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