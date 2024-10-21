Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с поддельными квитанциями за услуги ЖКХ

Граждан предупредили, что проведение оплаты по таким квитанциям грозит потерей денег и личных данных. Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева добавила, что подобную схему обмана применяют и в других регионах России.

«В почтовом ящике человека оказывается документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Жертва оплачивает эти услуги, а позже приходит уже настоящая квитанция (или ее воруют мошенники, а через месяц приходит долговая квитанция от УК)», — пояснила эксперт.

По ее словам, в QR-коде для оплаты также может содержаться мошенническая ссылка. Если перейти по ней, злоумышленники также могут получить доступ к приложениям банка и «Госуслугам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.