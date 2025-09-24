Не только продукты: невозвратных товаров на маркетплейсах в России станет больше

В России планируется введение категории «невозвратные товары». Минэкономразвития планирует рассмотреть этот вопрос и, возможно, внедрить «невозвратный тариф» в онлайн-торговле до конца 2025 года. Инициатива направлена на защиту прав предпринимателей от злоупотреблений со стороны покупателей, позволяя бизнесу избежать убытков, связанных с возвратом определенных товаров.

Какие именно категории товаров могут стать невозвратными, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал сооснователь бренда Paragraph Collection, эксперт по работе на маркетплейсах и автор телеграм-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

По словам эксперта, в первую очередь под инициативу попадет косметика.

«Под это попадет еще часть совсем крупногабаритного товара. В общем, это будут те товары, которые, по определению, просто сложно возвращать», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также Попов отметил, что хорошим нововведением будут какие-либо градации для платного возврата.

«Например, если люди набрали много одежды, чтобы с них можно было бы брать деньги за возврат. Естественно, под это также попадут и продукты питания. По ним будет закрыт возврат», — заключил эксперт.

