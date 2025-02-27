Юрист Русяев пояснил, имеют ли право банки брать комиссию за покупку новых долларов

По словам юриста Ильи Русяева, банки не имеют права взимать комиссию за покупку новых долларов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что введение отечественными финансовыми учреждениями комиссии за покупку американской валюты нового образца нарушает действующее законодательство и права клиентов. Так, валютно-обменные операции регулируются установленными нормативными актами, и банки не вправе вводить дополнительные сборы, которые не предусмотрены официальными тарифами.

По мнению юриста, попытка взимания дополнительных плат за получение банкнот конкретного выпуска создает искусственные препятствия для свободного обращения денежных средств. Кроме того, покупка наличной иностранной валюты осуществляется по официальному курсу банка, который уже включает в себя всевозможные издержки.

Ранее экономист Степанова назвала способы обращения с долларами старого образца.