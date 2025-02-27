Юрист Самойленко назвала причины открытия россиянами счетов в зарубежных банках

По словам юриста Ксении Самойленко, за первые два года санкционных ограничений число счетов, открытых отечественными резидентами за рубежом, выросло почти на треть. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что подобные счета пользуются большим спросом у тех, кто часто бывает за границей. Кроме того, растет количество студентов, поступающих в зарубежные университеты.

По мнению эксперта, зарубежные счета также востребованы среди представителей малого бизнеса, особенно в странах Персидского залива — ОАЭ, Омане и Бахрейне, где сохраняется дружественное отношение к отечественным предпринимателям.

Она подчеркнула, что при этом к выбору страны для открытия счета нужно относиться весьма внимательно.

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