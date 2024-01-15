Юрист Соловьев предупредил россиян, когда могут вовсе не назначить пенсию

Российские граждане рискуют вовсе остаться без пенсионных выплат по достижению соответствующего возраста в случае, если им не хватает баллов или трудового стажа, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В беседе с агентством Прайм он пояснил, что такая прерогатива заложена в российском законодательстве. И Пенсионный фонд вполне может воспользоваться данной нормой.

«Россиянам пенсионный фонд может отказать в пенсии из-за нехватки баллов или стажа. Исключением является социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа», — отметил Соловьев.

Эксперт напомнил, что в настоящее время в России размер социальной пенсии составляет 13,5 тыс рублей. В соответствии с трудовым кодексом РФ, указанную выплату назначают по достижении 70-летнего возраста мужчинам и с 65 лет женщинам.

Ранее сообщалось, что глава Союза пенсионеров Рязанский счел российские пенсии неприемлемыми.