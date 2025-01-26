Юрист Виноградов рассказал, кому в феврале повысят пенсии

В феврале некоторым российским пенсионерам повысят выплаты. О том, кого ждет денежный сюрприз, в интервью агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По словам эксперта, повышенные пенсии получат те, кто продолжает трудовую деятельность, но уволился в январе.

Кроме того, прибавка ждет россиян, которым в январе исполнилось 80 лет. В феврале их пенсия повысится в два раза, почти до 17 500 рублей.

С 1 февраля всем пенсионерам дополнительно проиндексируют страховые пенсии. Они вырастут на 9,5%.

Также будет пересчитана январская пенсия, которая рассчитывалась по запланированному уровню инфляции.

Ранее экономист Беляев назвал пути влияния инфляции на доходы пенсионеров.