Южная Корея упростила поставки медоборудования в Россию

Южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов отменило ограничения на поставки в Россию медоборудования. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что освободили Россию от ограничений, так как они создавали сложности компаниям-экспортерам из Южной Кореи. Кроме того, в Сеуле оценили вероятность использования медицинских устройств в военных целях как крайне низкую.

Снятие мер упростит поставки в Россию из Южной Кореи высокотехнологичного медоборудования. Ранее для этого требовалось предоставить дополнительное разрешение, но теперь контролирующим органам будет достаточно стандартных документов для доставки за рубеж. Однако послабление не распространяется на подсанкционные товары: в этом случае южнокорейским перевозчикам также потребуется получать индивидуальные разрешения на экспорт.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выдвинул на обсуждение очередной пакет санкций против России.