Южнокорейская компания провела пробный перезапуск своего завода в РФ

Компания из Южной Кореи LG Electronics подготовилась к возвращению в РФ и даже произвела пробный перезапуск принадлежащего ей завода на российской территории. Об этом сообщило РИА Новости.

Представители LG сообщили, что для них даже не стояло вопроса о продаже своего российского филиала. Они хотели обязательно сохранить его. С этой целью отслеживалась вся информация об украинском конфликте.

«Когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — указали журналистам.

Завод LG находится в Москве, он до 2022 года выпускал холодильники и стиральные машины. В компании добавили, что пока для старта производства используются те комплектующие, которые хранятся на предприятии.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ряд южнокорейских компаний-гигантов захотели вернуться в РФ. Среди них такие широко известные фирмы, как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics. Все они рассматривают Россию как критически важный рынок для своей продукции.