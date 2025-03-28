СМИ: технологические гиганты Южной Кореи захотели вернуться на российский рынок

Несколько крупных южнокорейских компаний, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, захотели возобновить деятельность в России. Об этом сообщило издание The Korea Times.

По информации источника, для успешного возвращения технологическим компаниям необходимо выполнение двух ключевых условий — достижение мира между Россией и Украиной, а также отмена действующих экономических санкций.

Как пишет издание, Россия рассматривается как критически важный рынок для южнокорейских предприятий, стремящихся диверсифицировать свои бизнес-интересы. РФ выполняет роль своеобразного стратегического хаба, соединяющего Центральную Азию с Европой.

Согласно статистическим данным, объем двусторонней торговли между Южной Кореей и Россией достиг $29,9 млрд в 2021 году. Стоит отметить, что РФ занимает 12-е место среди крупнейших экспортных рынков для корейских товаров.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу-Ван ранее заявил, что компания внимательно следит за развитием событий и готова возобновить свою деятельность в России сразу после снятия санкций. Представители Hyundai и Samsung выразили аналогичную готовность, подчеркнув свои намерения на долгосрочные инвестиции в российский рынок.

Несмотря на желание вернуться, южнокорейским компаниям предстоит столкнуться с существенными трудностями. Основной проблемой может стать рост конкуренции со стороны китайских производителей, которые активно расширяют свою долю на российском рынке.

Ранее итальянская компания Ariston официально заявила о возвращении в Россию.