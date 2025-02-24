Apple лишила российских разработчиков доступа к платформе ADEP

Несколько источников в сфере информационных технологий сообщили РБК о том, что 12 февраля компания Apple прекратила предоставление российским разработчикам доступа к Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Данная программа позволяла организациям создавать приложения для iOS и распространять их внутри компании, минуя App Store.

Александр Тузовский, возглавляющий iOS-разработку в red_mad_robot, подтвердил прекращение доступа. По его словам, Apple заранее уведомляла компании, использующие Enterprise-сертификаты, о том, что они перестанут функционировать с середины февраля.

Дмитрий Костин, глава Touch Instinct, уточнил, что начиная с 12 февраля вся информация, относящаяся к программе, была удалена, что делает ее использование невозможным.

После начала военных действий на Украине Apple, как и многие другие иностранные компании, приостановила свою деятельность или полностью покинула российский рынок.

В марте 2022 года Apple прекратила поддержку российских карт Mastercard, Visa и «Мир» в Apple Pay, а также удалила из App Store приложения банков и компаний, находящихся под санкциями.

Ранее сообщалось, что Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18 и спутниковой связью.