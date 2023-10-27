К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 220 компаний Подмосковья
Фото: [Мининвест МО]
Двести двадцать подмосковных компаний присоединились к нацпроекту «Производительность труда», сообщили в Мининвесте региона. В общей сложности планируется привлечь более трехсот предприятий.
Благодаря нацпроекту на предприятиях оптимизируются производственные процессы и устраняются источники снижения эффективности.
На первом этапе компаниям оказывают поддержку специалисты Федерального и Регионального центров компетенций. После этого предприятия тиражируют опыт самостоятельно.
Экономический эффект от реализации нацпроекта в Подмосковье уже достиг четырех миллиардов рублей.
Подать заявку на участие в нацпроекте можно по этой ссылке или в Региональном центре компетенций.
Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в области.