Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 года и добавил в список стран Новую Зеландию

Правительство России решило продлить продовольственное эмбарго для стран, которые ввели санкции против нашей страны, до конца 2026 года, согласно постановлению кабинета министров, сообщил ТАСС.

В соответствии с указом президента, данное постановление утверждает продолжение действия эмбарго до конца 2026 года, которое запрещает импорт товаров из государств-санкционеров.

Кроме того, новым постановлением расширен список стран, подпадающих под действие продовольственного эмбарго. Теперь в него, помимо России, входят США, страны Европейского Союза, Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а также добавлена Новая Зеландия.

Будут продолжать действовать запреты на ввоз мясной продукции, колбас, рыбы, морепродуктов, а также овощей, фруктов, молока и других товаров.

Ранее сообщалось, что кабмин разрешил регионам заключать соглашения о стабилизации цен на любые товары.