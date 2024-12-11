Кабмин разработал основные KPI для плана развития экономики на шесть лет

Правительство создало стратегию для достижения «стабильного экономического роста, который опирается на конкурентоспособность, предпринимательство, включая высокотехнологичные сферы, и частную инициативу», передает РБК.

Этот план описан в проекте паспорта национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

Ожидается, что национальный проект начнет реализовываться с 1 января 2025 года и затронет различные целевые группы — граждан, крупные и малые предприятия, а также работников государственного сектора.

Предусмотренные мероприятия будут распределены на семь федеральных проектов и предназначены для увеличения производительности труда, увеличения инвестиционного потенциала, развития финансового рынка, поддержки малого и среднего предпринимательства и др.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин утвердил обновленный список показателей, исходя из которых будет даваться оценка работе региональных властей.