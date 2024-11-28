Путин утвердил перечень KPI для губернаторов: в их числе рождаемость и доверие россиян к власти

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленный список показателей, исходя из которых будет даваться оценка работе региональных властей. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Всего перечень состоит из 21 пункта. Так, ключевые показатели эффективности региональных властей, в том числе, будут зависеть от численности населения субъекта РФ, уровня бедности, суммарного коэффициента рождаемости, темпа роста реального среднедушевого денежного дохода населения и других важных показателей.

Ранее Владимир Путин назвал основное условие, необходимое для триумфа России в специальной военной операции. По мнению главы государства, нужна не только техника и боевые припасы, но также готовность сражающихся за страну мужчин совершать героические поступки.