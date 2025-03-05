Кабмин ввел 50% скидку на билеты в поезда для детей до 18 лет

В соответствии с постановлением, опубликованным на сайте официального размещения правовых актов, с 4 марта 2022 года правительство Российской Федерации предоставляет 50-процентную скидку на железнодорожные билеты для детей в возрасте от 10 до 18 лет.

Стоит напомнить, что ранее глава государства Владимир Путин дал указание правительству предоставить пятидесятипроцентную скидку на авиабилеты для детей в возрасте до двенадцати лет.

«Федеральной антимонопольной службе: установить для пассажиров — граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования», — говорится в документе.

В соответствии с документом, привилегия будет доступна для пассажиров, путешествующих в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего класса в составе моторвагонных поездов.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд «Китайских железных дорог» (КЖД) Пекин — Москва, запущенный первый раз после пандемии COVID-19 в опытную поездку, прибыл в столицу России и уехал в обратном направлении.