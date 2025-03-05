Пассажирский поезд успешно прибыл из Пекина в Москву

Поезд «Китайских железных дорог» (КЖД) Пекин – Москва, запущенный первый раз после пандемии COVID-19 в опытную поездку, прибыл в столицу России и уехал в обратном направлении. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на заявление РЖД.

Ранее информационному агентству рассказали в КЖД, что с 25 февраля по 11 марта проходит опытная поездка поезда Пекин - Улан-Батор - Москва и в обратном направлении.

Уточняется, что поезд состоит из 12 сделанных в КНР вагонов, которые на российских железных дорогах еще не эксплуатировались. Среди них шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной вагон, один багажный и два вагона-электростанции. В пути за работой состава следят технические специалисты, представляющие оба государства.

В российской государственной компании отмечали, что окончательное решение о возможности эксплуатации этого подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин - Москва на постоянной основе будет принято по результатам анализа опытной поездки. Поезда между двумя государствами ходили и раньше, но налаженный процесс был временно заморожен в 2020 году по причине пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что курсировавшие между Петербургом и Хельсинки поезда Allegro будут эксплуатироваться исключительно на территории Финляндии. По утверждению представителей финской стороны, дальнейшая работа маршрута является нецелесообразной. Причина такого радикального решения местным оператором до широкой общественности доведена не была.