Кадровый эксперт Варакин назвал зарплату токарей в России

По словам кадрового эксперта Ильи Варакина, токари во время проведения спецоперации имеют зарплату до 400 тыс. рублей в силу большого количества работ для фронта. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что это не цена рынка, она завышена, однако при этом они все равно оказывают влияние на местное трудовое население тем, что оттягивают на себя наилучшие руки.

По мнению эксперта, после завершения украинского конфликта ситуация с зарплатами стабилизируется.

Токари во время СВО зарабатывают по 350-400 тысяч. Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что после завершения конфликта на Украине ситуация с зарплатами стабилизируется в течение одного-трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону не могут найти дегустатора шаурмы на зарплату в 300 тыс. руб.