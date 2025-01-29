В Ростове-на-Дону не могут найти дегустатора шаурмы на зарплату в 300 тыс. руб.

Дегустатора шаурмы спешно ищут в Ростове-на-Дону. Соответствующее объявление выставлено на рекрутинговом сайте HH.ru. За критику «пищи богов» обещают платить до 300 тыс. руб. при графике пять дней в неделю с двумя выходными.

От соискателя требуется лишь одно — неподдельная страсть к шаурме и готовность путешествовать по просторам России и Казахстана в поисках работы. Также есть шанс стать «послом шаурмы». А вишенкой на торте заботливый работодатель включил в пакет социальных льгот посещение гастроэнтеролога.

Объявление уже попало в Сеть и стало мемом. Большинство пользователей уже высказались в духе «Если это не мечта, то что?».

Ранее сообщалось, что в Московской области на продажу выставили кота с уникальными способностями за 200 млн руб. По словам владелицы, проживающей в Одинцово, ее питомец стал первым в мире котом, который умеет сам смывать за собой и своим хозяином.