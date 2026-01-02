Как будет внедряться цифровой рубль: стал известен график до 2028 года
РИА Новости: началось внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс с 2026 года
Фото: [Медиасток.рф]
В России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетную систему и банковский сектор. С 1 января 2026 года, как сообщает РИА Новости, стало возможным перечислять цифровые рубли в федеральный бюджет и осуществлять переводы средств федеральным учреждениям.
С 1 июля 2027 года аналогичные операции будут расширены на региональные и муниципальные бюджеты, а также на внебюджетные фонды и прочих получателей госсредств.
К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и их ключевые корпоративные клиенты обязаны обеспечить возможность проведения операций с цифровыми рублями для всех пользователей. У остальных универсальных банков и их крупных клиентов эта обязанность вступит в силу с 1 сентября 2027 года, а для всех прочих банков и торговых компаний — с 1 сентября 2028 года
Уже в 2025 году цифровой рубль стал применяться по отдельным направлениям бюджетных расходов. В декабре правительство утвердило перечень таких операций. В него включены выплаты по линии социального обеспечения и иные перечисления гражданам, заработная плата и другие выплаты сотрудникам, а также расходы на капитальное строительство (включая реконструкцию), ремонт и техническое обслуживание объектов государственной собственности.
Важно, что переводы из бюджета в цифровых рублях осуществляются исключительно по желанию получателей средств.
С 1 января 2026 года россиянам разрешили добровольно ставить в паспорт новую отметку, которая заменяет ИНН.