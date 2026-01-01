Вместо ИНН: россиянам разрешили добровольно ставить новую отметку в паспорт

С 1 января 2026 года у россиян появилась новая опция для персонализации главного документа, удостоверяющего личность.

По желанию гражданина в паспорт можно бесплатно поставить штамп с номером записи из Единого регистра сведений о населении (ЕРН). Соответствующий приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) уже вступил в силу. Эта услуга не является обязательной и оказывается исключительно по личной инициативе.

Новый цифровой идентификатор из ЕРН призван заменить собой привычную отметку об ИНН (идентификационном номере налогоплательщика), проставление которой в паспорт с этого года прекращено. По мнению регуляторов, использование единого номера из централизованного реестра упростит процедуры подтверждения личности и данных при взаимодействии с государством — от получения пособий и льгот до регистрации имущественных прав. Штамп будет проставляться в виде оттиска инспекции ФНС, уполномоченной на выдачу и замену паспортов.

Важно, что услуга по проставлению номера ЕРН — лишь часть более масштабного обновления правил оформления паспорта. Как ранее сообщало МВД России, с начала 2026 года граждане могут по желанию внести в документ до шести дополнительных отметок. Помимо идентификатора из реестра населения, в паспорт можно включить сведения о регистрации или расторжении брака, информацию о детях, не достигших 14-летнего возраста, а также данные о других выданных заграничных паспортах.

Эксперты в сфере идентификации граждан отмечают, что такой подход сочетает унификацию данных на государственном уровне с гибкостью для пользователя.

