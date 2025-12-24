«Самый крепкий в мире»: рубль стал лидером мирового валютного рынка

Российский рубль стал мировой валютой с самым значительным укреплением в 2025 году, показав рекордный рост с 1994 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно анализу агентства Bloomberg, национальная валюта не только обошла все основные мировые валюты по динамике, но и вошла в пятерку самых прибыльных инвестиционных активов в мире. С начала года рубль укрепился примерно на 45%, достигнув уровня около 78 рублей за доллар.

Специалисты связывают этот феномен с резким сокращением спроса на иностранную валюту внутри страны. Население и бизнес все чаще делают выбор в пользу рублевых активов, чему способствует действующая денежно-кредитная политика Центробанка. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, снижение потребности в валюте также стало результатом успехов импортозамещения и поддержки отечественного производства. Этот беспрецедентный рост ставит рубль в один ряд с драгоценными металлами и меняет его восприятие на глобальных финансовых рынках.

