Канада отменила налог на цифровые услуги в ожидании сделки с США

Власти Канады решили отказаться от введения налога на цифровые услуги, запланированного на 30 июня. Причиной послужило ожидание заключения торгового соглашения с Соединенными Штатами, о чем сообщил министр финансов и государственных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань. Информацию об этом разместили на официальном сайте канадского правительства.

Согласно опубликованным данным, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о возобновлении переговоров с целью заключения соглашения к 21 июля 2025 года.

28 июня Трамп заявил о приостановке торговых переговоров с Канадой в ответ на введение нового налога, назвав его «открытой и дерзкой атакой» на интересы США.

В сообщении также приводятся слова Карни, подчеркивающего, что при обсуждении новых экономических и безопасных отношений между Канадой и США правительство Канады будет руководствоваться вкладом любого потенциального соглашения в интересы канадских работников и предприятий.

Предполагалось, что новый налог для технологических гигантов, таких как Amazon, Google, Uber и Airbnb, составит 3% от прибыли, полученной от предоставления цифровых услуг канадским пользователям в 2022 году.

Закон имел обратную силу, обязывая компании выплатить около $2 млрд до конца месяца. Это требование распространялось на компании, чей годовой доход превышает примерно $15 млн.

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