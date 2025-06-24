Многодетная семья из Канады назвала шокирующие причины переезда в Россию

Многодетная семья Одинот после 18 лет жизни в Канаде переехала в Россию. Главной причиной стала нарастающая ЛГБТ*-пропаганда в канадских школах и общественных пространствах, рассказали родители в беседе с RT.

Татьяна из Белоруссии, ее муж Стив из США. Как объяснила беглая семья, в Канаде она вынуждена была выбирать домашнее обучение, так как в государственных школах детей с первого класса заставляли заполнять анкеты с вопросами о гендерной идентичности.

Однако причина не только в пропаганде, ведь решение о переезде созрело давно. Окончательно пара решила уехать после начала СВО. По словам родителей шестерых детей, рост русофобии в Канаде убедил семью, что Россия — их новый дом. Тем временем все дети свободно говорят по-русски, а Стив, принявший православие, полностью поддерживает решение жены.

Продав дом в Канаде, Одиноты рассчитывают купить землю в Ростовской области, где у Татьяны есть знакомые, готовые помочь с адаптацией. Сейчас главная задача — оформить разрешение на временное проживание для Стива, пока Татьяна и дети могут находиться в России без ограничений благодаря белорусскому гражданству.

Ранее сообщалось, что проживающий в Израиле артист-иноагент ищет способ переехать поближе к Пугачевой.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории России