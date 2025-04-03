Канада собралась ввести пошлину в 25% на импортируемые из США автомобили

Канада в качестве ответной меры на новые американские таможенные пошлины планирует ввести тарифы в 25% на все автомобили, которые ввозятся в страну из США. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни. Его слова привело РИА Новости.

Карни сообщил, что уже предупредил Трампа о тех ответных мерах, которые Канада хочет предпринять после повышения пошлин на свои товары.

«Сегодня я объявляю, что правительство Канады зеркально отвечает США, вводя 25% тариф на все автомобили из Соединенных Штатов, которые не соответствуют условиям нашего соглашения о свободной торговле CUSMA», — указал он.

Такие же пошлины будут введены на автотранспорт, в котором нет канадских компонентов. Премьер добавил, что все автопроизводители могут сохранить старые пошлины, если они будут сохранять свои инвестиции в Канаде и производства на ее территории.

Ранее о негативных последствиях новых американских таможенных пошлин высказалась руководитель ВТО Оконджо-Ивеала. По ее мнению, ответные меры на такие пошлины от ряда государств приведут к тарифной войне, что отрицательно скажется на мировой торговле. По оценкам экспертов, уже в этом году ее объем может снизиться на 1%.