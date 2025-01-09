В США предупредили, что Трамп может решиться выйти из НАТО

Дональд Трамп может либо вывести Соединенные Штаты из НАТО, либо перестать выполнять обязательства перед альянсом. А такой возможности заявил Иво Далдер, бывший представитель Америки при данном блоке. Его точку зрения привела газета Wall Street Journal.

Даалдер считает, что при заявлении Трампа о том, что всем членам НАТО необходимо тратить на оборону по 5% от своего ВВП, его команда не опирается на какие-либо расчеты. Она просто постаралась сделать так, чтобы Америка могла в любой момент отказаться выполнять свои обязанности перед военным альянсом.

«Настоящая цель установления планки так высоко - это дать Трампу повод или выйти из НАТО, или не выполнять обязанности», — указал он.

Ранее польское правительство объяснило другие слова Трампа, о необходимости получения Гренландии. По его мнению, все такие заявления являются риторической игрой, которая может ни во что не вылиться. Планка заранее устанавливается высоко, но вслед за этим может не последовать никаких реальных действий.