Капитал основателя компании «Промомед» Белого превысил $1 млрд

В России появился новый миллиардер — основатель компании «Промомед» Петр Белый. По данным журнала Forbes, его состояние превысило $1 млрд, сделав его пятым российским миллиардером, заработавшим свое богатство в фармацевтической отрасли.

На сегодняшний день Белый контролирует около 88% акций «Промомеда», который торгуется на Московской бирже. Стоимость его пакета акций оценивается примерно в 78,4 млрд руб.

Белый родился в 1972 году. Он является выпускником Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2005 году бизнесмен основал компанию «Промомед», которая за годы своего существования стала одним из ведущих игроков на рынке российской фармацевтики.

В 2015 году «Промомед» приобрела завод «Биохимик» в Саранске и создала современную биотехнологическую лабораторию. Планомерно развивая бизнес, компания в июле 2024 года провела первую публичную продажу акций (IPO) на Московской бирже, оцененную в 85 млрд руб.

«Промомед» выпускает более 350 лекарственных препаратов, среди которых такие известные средства, как «Редуксин», «Квинсента», «Амбене Био», «Арепливир» и «Эсперавир».

Финансовые показатели компании за 2024 год демонстрируют впечатляющий рост, пишет Forbes. Так, выручка предприятия увеличилась на 35% — до 21,4 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 22%, достигнув 4 млрд руб. По данным источников, «Промомед» имеет амбициозные цели — довести выручку до 240 млрд руб. к 2032 году.

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