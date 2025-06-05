Миллиардер Цимбаев не признал вину в организации заказного убийства

Валерий Цимбаев, миллиардер и крупный игрок на рынке коммерческой недвижимости Москвы, отрицает свою причастность к организации заказного убийства, в чем его обвиняют. Об этом проинформировали в органах правопорядка, ссылаясь на ход расследования, передает ТАСС.

Во время судебного заседания, на котором решался вопрос о дальнейшем содержании под стражей, обвиняемый заявил, что никогда не пересекался ни с Олегом Рамазановым, проходящим по тому же делу, ни с Александром Ревзиным, бывшим советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы, который является потерпевшим. Эту информацию подтвердили в правоохранительных структурах.

Цимбаеву инкриминируют подготовку к организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Его содержание под стражей продлено до 11 сентября 2025 года. Адвокаты Цимбаева настаивали на смягчении меры пресечения, предлагая домашний арест или другие ограничения.

Инцидент, ставший причиной уголовного дела, произошел в 2003 году. Жертвой несостоявшегося убийства должен был стать Александр Ревзин, занимавший в то время должность советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы.

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