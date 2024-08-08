Конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей проводят в Московской области

В Подмосковье начался конкурс на зачисление в кадровый резерв управленческих кадров на должность главного врача, желающие могут подать заявку и пройти конкурсные процедуры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Система здравоохранения в регионе постоянно развивается — строятся и открываются новые объекты, для работы которых необходимы компетентные кадры. Благодаря проведению конкурса, мы можем найти талантливых руководителей, которые при появлении вакансии будут назначены на должность главного врача», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Участникам конкурса могут стать граждане России младше 50 лет, которые работают в государственной системе здравоохранения региона. У них должно быть высшее медицинское образование, сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье. Им нужно отправить документы на почту mz_rezervmzmo@mosreg.ru, а после — пройти тестовые задания и оценочные процедуры конкурсной комиссии. Другие подробности и перечень необходимых документов размещен на сайте.

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