Карьерный консультант Валинуров назвал причины попадания ЯНАО и ХМАО в регионы-лидеры РФ по уровню зарплат

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг, где больше половины работников получают зарплату, которая превышает среднероссийский уровень. Специалисты связывают данный феномен с кадровым дефицитом, стимулирующим рост доходов в различных сферах. Карьерный консультант Ильгиз пояснил причины таких показателей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, причина совсем не в том, что данные субъекты РФ являются нефтегазовыми, а прежде всего в том, что северные регионы страны всегда дороже в силу себестоимости проживания, продуктов питания и всего, что привозят издалека, а также сложности логистики.

Эксперт также отметил, что к тому же нефтегазовые компании не могут платить серые/черные зарплаты из-за пристального внимания государства, тогда как в южных регионах компаний, которые «оптимизируют» налоги, не оформляя сотрудников или оформляя на уровень МРОТ, гораздо больше.

Ранее экономист Наталья Проданова рассказала нашему интернет-изданию, могут ли россиянам повысить зарплаты.