Карьерный консультант Валинуров назвал способы заставить зумеров работать на заводах

Многие задаются вопросом, как привить детям любовь к труду, когда мир манит их миражами легких денег и киберспортивного успеха. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, лучшим способом объяснить детям крамольную истину «Труд — облагораживает человека» является знакомство с успешными примерами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что не обличением, не запретами, а примером ведет путь к сердцам подрастающего поколения. При этом труд — это не только деньги, а также и удовлетворение. Мир вокруг нас соткан из плодов человеческих рук — улицы, дома, мосты, технологии.

По мнению эксперта, в плане цифрового мира также можно найти путь к полезному труду. Так, существуют рекламные агентства, создающие контент. Таким образом, дети также могут что-то делать на заказ, создавать сайты, вести страницы в соцсетях.

Он отметил, что путь к истинной любви к труду лежит через разнообразие. Важно знакомить детей с разными профессиями, давать попробовать себя в разных делах, учить радоваться итогам своего труда.

Ранее он назвал плюсы и минусы карьеры зуммеров и миллениалов.