Карьерный консультант Валинуров перечислил причины роста желаемых зарплат у жителей РФ

По данным результатов опроса компании SuperJob, средний житель нашей страны считает, что ему необходимо 250 тыс. рублей в месяц для ощущения счастья, что на 16% больше, чем полгода назад. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, это связано с тем, что аппетиты у людей увеличиваются всегда и сколько бы человек ни зарабатывал, ему всегда хочется больше. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что сложно назвать сумму, необходимую для счастья человека, поскольку эта цифра не имеет к счастью никакого отношения. В таком случае люди называют наиболее комфортные для них суммы.

По мнению эксперта, подобные суммы можно зарабатывать в IT-сфере, однако подобные зарплаты в большинстве случаев бывают у руководителей. Кроме того, до 150 тыс. рублей могут заработать и курьеры.

Ранее сообщалось о том, что россиянам предлагают вакансии с зарплатой от 400 тыс. рублей.