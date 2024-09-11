Россиянам предлагают вакансии с зарплатой от 400 тысяч рублей

В сентябре 2024 года на российской рынке труда появилось более 267 тыс. вакансий с зарплатой от 400 тыс. рублей.

Об этом со ссылкой на сервис hh.ru сообщает «Газета.Ru».

Больше всего высокооплачиваемых вакансий появилось в сфере IT-технологий – более 48 тыс. На втором месте розничная торговля (более 25,5 тыс.). Замыкает тройку лидеров финансовая сфера –там открыто более 24 тыс. высокооплачиваемых вакансий.

Самую высокую зарплату предлагают директору по развитию бизнеса запасных частей для легковых автомобилей – от 1,5 млн рублей. Сеть доставки суши и роллов ищет партнера по бизнесу, которому обещает платить от 1 млн рублей в месяц.

В одной из корпораций открыта вакансия директора продукта. Кандидату обещают платить от 800 тыс. рублей. Производитель крепких спиртных напитков приглашает на работу коммерческого директора. Ему обещают платить от 700 тыс. рублей.

Также в России ищут стоматолога хирурга-имплантолога. Такому специалисту обещают платить от 700 тыс. до 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в «Авито Работа» назвали самые доходные офисные профессии лета 2024 года.