Карьерный консультант Валинуров пояснил необходимость новых квот на иностранных специалистов в России

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой увеличить в следующем году квоты на квалифицированных иностранных работников на 50%. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, эта мера является вынужденной и при росте отечественной экономики на данный момент на самом деле наблюдается дефицит квалифицированных сотрудников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом желательно, чтобы в будущем в отечественных компаниях работали именно российские сотрудники. Тем не менее сегодня на экономики необходима такая временная мера в плане иностранных специалистов.

По мнению эксперта, ничего сверхпозитивного в этом все же нет, поскольку это вынужденная мера, которую нужно исправлять госпрограммами обучения повышения квалификации российских рабочих.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян считает, что в РФ слишком много мигрантов.