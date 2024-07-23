Специальные терминалы для карт «Мир» установили в Мьянме

В Республике Союз Мьянма теперь можно использовать карты российской платежной системы «Мир», для этого установлены специальные терминалы, сообщают РИА Новости .

Ранее российское посольство в Мьянме сообщало о возможности ограниченного использования карт «Мир» в стране.

Корреспондент РИА Новости побывал в столице Мьянмы городе Нейпьидо и убедился, что в торговых центрах и ресторанах действительно есть специальные терминалы для российских карт с надписью «MIR cards only» (только для карт «Мир»).

«Мы выбрали именно карты «Мир», потому что каждый день у нас есть клиенты-россияне, которые работают в Нейпьидо как специалисты. Они очень часто приезжают сюда за продуктами перед вылетом», — рассказал корреспонденту управляющий ТЦ NayPyiTaw Wholesale.

Кроме того, представитель банка Myawaddy Bank Limited отметила, что трудностей с приемом карт «Мир» для бизнеса Мьянмы не предвидится.

Ранее сообщалось, что использование карт «Мир» стало возможно в некоторых ресторанах и ТЦ Мьянмы.