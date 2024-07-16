В Мьянме заработала российская платежная система «Мир»

В некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы появилась возможность расплатиться картой российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатической ведомство РФ в республике.

Как отметили в посольстве, власти Мьянмы ожидают увеличение турпотока в страну в связи с началом работы системы.

В дипведомстве напомнили, что российская система «Мир» доступна в 13 иностранных государствах. Так, расплачиваться картой российских банков можно в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии и на кубе. Кроме того, появление системы ожидается в таких странах как Египет, Иран и Маврикий.

О том, что в Иране начнут тестировать работу платежной системы «Мир», стало известно накануне. Как рассказал торговый атташе посольства в Москве Рахими Мохсена, соглашение с российской стороной об использовании системы на территории республики было подписано еще в 2022-м году.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане начали работу карты платежной системы «Мир».