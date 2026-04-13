«Катастрофа на горизонте»: Всемирный банк предсказал дефицит 800 млн рабочих мест

Президент Всемирного банка Аджай Банга огласил пугающий прогноз: в ближайшие 10–15 лет в развивающихся странах трудоспособного возраста достигнут 1,2 миллиарда человек. Однако при нынешних темпах экономики к тому моменту появится лишь около 400 миллионов рабочих мест. Об этом сообщает Reuters.

Итог — колоссальный дефицит в 800 миллионов вакансий. Треть молодежи планеты рискует остаться без средств к существованию. Банга не скрывает тревоги. По его словам, если не начать решать проблему уже сегодня, последствия будут чудовищными. Речь идет не только о росте нищеты, но и о взрывной нелегальной миграции, социальных бунтах и политической нестабильности.

Банга признает: строить долгосрочные планы сейчас невероятно сложно, учитывая, сколько кризисов обрушивается на мир — от войн до пандемий. Искусственный интеллект, роботизация и автоматизация убивают профессии быстрее, чем создаются новые.

Ранее стало известно, что в 2026 году объем ипотеки может превысить 5 трлн рублей.