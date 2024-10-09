Казахстан стал серьезным конкурентом России на рынке газа в Китае

В среднесрочной перспективе Казахстан планирует значительно увеличить свои экспортные возможности для поставок трубопроводного газа, ориентируясь в первую очередь на Китай. Об этом сообщило РИА Новости.

Для значительного наращивания экспорта природного газа Казахстан намерен построить новый трубопровод, который будет функционировать параллельно с ныне действующим маршрутом Бейнеу — Бозой — Шымкент.

Стоимость этого масштабного проекта оценивается в 3-6 миллиардов долларов, и его реализация уже привлекла инвестиции из Катара.

Окончательное решение о строительстве трубопровода будет принято до конца 2024 года, а сам процесс займет не менее двух лет. Ожидается, что объем добычи увеличится на 3,5-5 миллиардов кубометров.

На данный момент Казахстан имеет долгосрочное соглашение с Китаем, предусматривающее поставки природного газа в объеме 10 миллиардов кубометров в год.

Однако реальные объемы поставок составляют лишь 5,8 миллиарда кубометров из-за нехватки топлива для внутреннего потребления страны.

Казахстан видит перспективы для расширения своего присутствия на китайском энергорынке, тем более что прогнозы говорят о росте спроса на газ в Китае на 45% к 2030 году.

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