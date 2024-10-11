Казахстанская фондовая биржа исключает Мосбиржу из числа своих акционеров

Московская биржа покинет состав акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), такое решение было озвучено на брифинге председателем Национального банка Казахстана Тимуром Сулейменовым, сообщил ТАСС.

В конце июня Frank Media сообщала, ссылаясь на представителя KASE, о подтверждении намерений провести переговоры с Мосбиржей по вопросу ее выхода из числа акционеров.

Источник издания упомянул о готовности KASE выкупить свои акции у российской биржи или договориться об их продаже третьим лицам.

Этот шаг Казахстанской биржи был объяснен опасениями о возможных осложнениях в взаимодействии с иностранными финансовыми учреждениями из-за участия Мосбиржи в санкционных списках США.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал серьезным конкурентом России на рынке газа в Китае.