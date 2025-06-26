Каждая шестая опрошенная компания в России может сократить зарплаты

Примерно каждая шестая российская компания рассматривает возможность сокращения зарплат своих сотрудников. Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Актион Бухгалтерия», пишет Газета.Ru.

Отмечается, что в ближайшие время такие меры могут коснуться более 16% предприятий, из которых 3,6% планируют начать урезать выплаты уже в ближайшие 1-3 месяца.

Наиболее уязвимыми в ситуации с сокращением зарплат окажутся линейные сотрудники — такие прогнозы дают 56,7% компаний, тогда как 36,5% предприятий планируют урезать выплаты топ-менеджерам.

Основные причины подобных мер связаны с падением выручки и необходимостью оптимизации расходов — об этом заявили 41,4% опрошенных. Также факторами, подтолкнувшими бизнес к принятию решения о снижении зарплат, стали автоматизация процессов (27,6%) и снижение объемов задач (17,7%).

Интересно, что большинство компаний — 93,3% — не имели подобного опыта за последние два-три года.

Эксперт по трудовым отношениям Алла Старченко отметила, что сокращение зарплат — вынужденная и редко используемая мера. В то же время президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)-2025, советовал бизнесу ориентироваться на повышение зарплат и развитие сферы высоких доходов.

Аналитик отмечает, что компании в условиях экономической неопределенности будут по-прежнему балансировать между затратами и необходимостью сохранять конкурентоспособность, сохраняя наиболее эффективных сотрудников и повышая им выплаты.

В опросе приняли участие 526 специалистов из бухгалтерии различных отраслей — торговли, производства, строительства и грузоперевозок.

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