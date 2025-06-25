Стало известно влияние сокращенной рабочей недели на занятость в России

Инициатива Польши о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты вызвала дискуссии о возможности подобных изменений в России. Экономист Константин Добромыслов оценил перспективы такой реформы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, четырехдневка возможна у офисных сотрудников, которые еще за время пандемийных ограничений адаптировались к гибкому графику, также она возможна в сферах с высокой автоматизацией процессов и компаниях, переживающие кризис из-за санкций. Тем не менее нереальна четырехдневная рабочая неделя на промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства, в сферах услуг с постоянным спросом и в малом бизнесе с ограниченными ресурсами.

Эксперт пояснил, что сокращенная рабочая неделя также несет за собой и риски. Так, возникнет необходимость найма дополнительного персонала, произойдет снижение производительности в ключевых отраслях, что в итоге приведет к минимальной выгоде для работодателей.

По его мнению, для промышленности четырехдневка — это риторический вопрос с большим заделом на будущее. В текущих условиях массовый переход на сокращенную рабочую неделю в России невозможен. Реализовать подобную инициативу можно лишь точечно — в отдельных секторах экономики, где это не скажется на производительности и финансовой устойчивости бизнеса. При этом основная выгода достанется сотрудникам, а не работодателям.

Ранее сообщалось, что в Госдуме всерьез подумывают о четырехдневной рабочей неделе в России.