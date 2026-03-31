Очки и линзы хотят маркировать: что это изменит для покупателей

В России рассматривают возможность введения обязательной маркировки оптической продукции — очков, контактных линз и средств по уходу за ними. С инициативой выступил комитет Совета Федерации, сообщают « Известия ».

Предлагается обязать производителей и продавцов наносить специальные коды идентификации на оправы, линзы, солнцезащитные и корректирующие очки, а также растворы. Меру объясняют высокой долей контрафакта и «серого» импорта на рынке.

По оценкам экспертов, объем теневого сегмента в этой сфере может достигать ₽15–25 млрд в год, а в отдельных категориях доля нелегальной продукции превышает 50%. Это создает прямые риски для здоровья — некачественная оптика может серьезно ухудшить зрение.

В Минпромторг России решение пока не приняли: окончательное слово остается за правительством. При этом оператор системы маркировки заявил о готовности распространить уже действующие механизмы на новую категорию товаров.

Сейчас обязательная маркировка в России действует для десятков товарных групп и, по данным отрасли, уже помогла существенно снизить долю контрафакта в ряде сегментов.

