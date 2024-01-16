«Каждый платеж будет проверяться»: выяснилось, за какой зарубежный перевод могут заблокировать карту

Переводы за рубеж сегодня в России хотя и возможны, но очень осложнены, а в ряде случаев счет отправителя и вовсе может быть заблокирован. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, карта вместе с карточным счетом могут быть заблокированы только по решению суда, то есть, в том случае, когда вина владельца точно доказана. В остальных случаях происходит приостановка операций с запросом информации по ним.

«Сегодня максимальный рубеж переводов за границу ограничен Центробанком РФ и составляет не более одного миллиона долларов в любой валюте или 10 тыс. долларов через системы переводов. При этом каждая операция тщательно контролируется и проходит дополнительные контроли финансового мониторинга тех банков, у которых еще осталась возможность внешних переводов», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Основными критериями будут дружественность контрагента, назначение платежа, регулярность его проведения, подчеркнула экономист.

«Платежи за рубеж возможны, хоть и сильно урезаны. В условиях сложившихся жестких ограничений на перевод, ключевыми выступают цели и назначения платежа, а не его суммы, так как общий лимит в любом случае ограничен», — пояснила Проданова.

Наиболее вероятно, уточнила собеседница, будут приостанавливаться операции, которые подходят под классические триггеры: например, если между поступлением и снятием прошло менее одной минуты. Также не состояться обречены большое количество дробных платежей или регулярные переводы.

«Каждый платеж будет очень тщательную проверяться службами финансового мониторинга и валютного контроля на предмет целей и назначений», — подытожила профессор.

Экономист назвал подлежащие блокировке банками денежные переводы.