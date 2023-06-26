Кеды, текстиль и ветровки: в России дорожает летняя одежда

Летняя одежда в этом году дорожает. Несмотря на то, что многие марки одежды шьются внутри страны, рост цен на некоторые категории вещей очень заметен, рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

Специалист отметила, что летний гардероб – это, в основном, легкая одежда. То есть футболки, джинсы, джинсовые куртки, рубашки, платки и кепки, летняя обувь.

«Если брать тенденции прошлого года, то рост цен на большинство позиций уже к началу весны составил около 20%. Например, кеды и сандалии подорожали примерно на 20%, ветровки выросли на 17%, а текстиль стал дороже примерно на 10%», – отмечает Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Данная тенденция, по ее словам, объясняется тем, что за 2022 год с российского рынка ушли десятки компаний-производителей и продавцов одежды и обуви, а новые игроки только начали развертывать свой бизнес.

«Им необходимо налаживать новые каналы поставок, и все это в условиях роста стоимости перевозок, потому что доставка грузов из Азии подорожала примерно в пять-шесть раз за последнее время», — уточняет специалист.

Другой фактор, толкающий цены вверх, — это рост цен на сырье. Как известно, значительная часть летней продукции сделана из хлопка, а трикотажное полотно подорожало в связи с ростом цен на хлопок-сырец (плюс 30% с начала года).

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