Универсальные и стильные: как выбрать летнюю обувь, которая будет радовать не один год

Лето уже наступило, погода радует нас все чаще, а значит пора сменить привычные кроссовки и кеды на что-то более легкое и красивое. Этим летом в моде самые разные варианты. Подобрать идеальную трендовую пару для себя не составит труда.

Наверное каждая женщина знает, какую огромную роль играет обувь. Изящные босоножки или стильные сандалии могут преобразить даже самый простой образ. Есть несколько универсальных и удобных моделей, на которые точно стоит обратить внимание эти летом.

«Одна из моих любимых моделей — рыбацкие сандалии. Невероятно стильная и универсальная обувь, которую можно надеть и с платьем на пляж, и сочетать с джинсами и легким тренчем в городе», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Для более романтического образа можно выбрать босоножки на шнуровке. Хотя такие можно сочетать и с укороченными джинсами, и с брутальными карго. А для тех, кто питает слабость к моде 90-х и 2000-х, стилист предлагает другой вариант. Это босоножки с квадратным мысом на небольшом устойчивом каблуке. Их можно носить даже в качестве повседневной обуви, а выглядят они невероятно привлекательно.

«Сочетайте их сарафанами и платьями в бельевом стиле. А брюки и джинсы выбирайте прямые или широкие», - уточняет эксперт.

Кроме того этим летом будут все также актуальны мюли как на плоской подошве, так и на каблуке. А также все больше популярности завоевывают биркенштоки — сандалии с ортопедической стелькой.

«Раньше такая модель считалась прерогативой пожилых, но в сочетании с модным образом удобные биркенштоки стали смотреться иронично и свежо», - заключил эксперт.

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