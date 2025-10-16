Кемеровская область столкнулась с подорожанием и дефицитом бензина на АЗС

В Кемеровской области возникли серьезные перебои с поставками топлива, что привело к резкому росту цен и дефициту бензина на автозаправочных станциях. Наиболее остро ситуация ощущается в городе Киселевске, сообщил портал NGS42.

Жители жалуются, что на отдельных АЗС установлены непомерно высокие цены на топливо, а на других бензина нет вовсе. В результате, перед пока еще работающими заправками образовались огромные многочасовые очереди. Стоимость бензина АИ-92 достигла 67,5 руб. за литр, АИ-95 — 71,5 руб., а дизельного топлива — 75 руб. за литр.

Министерство промышленности и торговли Кузбасса объяснило дефицит увеличением транспортного потока в городе и задержками с поставками топлива по железной дороге. По поводу роста цен представитель ведомства рекомендовал обращаться в антимонопольную службу.

В комментарии NGS42 Минпромторг признал факт отсутствия бензина на заправках отдельных федеральных сетей региона. Представитель «Татнефти» пояснил, что компания столкнулась с задержкой в поставках из-за простоя вагонов на железнодорожных путях, однако заверил, что ситуация постепенно стабилизируется.

Ранее сообщалось, что АЗС начали разбавлять бензин ради сохранения цен.