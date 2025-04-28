Киев предложил Западу ввести спецпошлину на импорт товаров из РФ для репараций

В своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выдвинула инициативу о создании «механизма репараций» со стороны России, подразумевающего введение особого сбора на российскую продукцию, реализуемую в западных странах.

По словам Шмыгаля, украинская сторона предложила установить специальную пошлину на импортируемые из России товары, средства от которой будут аккумулироваться в фонде, предназначенном для восстановления Украины.

Данная мера рассматривается как экономический инструмент репараций, позволяющий действовать без необходимости ждать политических преобразований в России.

Премьер-министр подчеркнул, что Киев намерен добиваться «полной конфискации» замороженных российских активов. Он напомнил об уже достигнутом прогрессе в вопросе направления $50 млрд из доходов, полученных от заблокированных активов, в пользу Украины.

Стоит отметить, что Украина получает эти средства не напрямую. ЕС предоставил стране кредитную линию, погашение которой будет осуществляться за счет прибыли от российских активов, хранящихся в западных депозитариях.

В странах Евросоюза заморожена значительная часть активов Центрального банка России, общая стоимость которых оценивается в $300 млрд.

Ранее сообщалось, что ЕБРР выделит Украине €270 млн для закупки природного газа.